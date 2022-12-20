 20 كانون الأول 2014 – فوز نادي ريال مدريد ببطولة كأس العالم لأندية كرة القدم لأول مرة في تاريخه

دمشق-سانا

1971 – علي بوتو يتولى الرئاسة في باكستان بعد استقالة يحيى خان.

1973 – اغتيال رئيس الوزراء الإسباني لويس كاريرو بلانكو بتفجير سيارة مفخخة في العاصمة مدريد.

1989 – الولايات المتحدة ترسل قواتها إلى بنما لإزاحة رئيسها مانويل نورييغا.

1995 – قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) تبدأ بالانتشار في البوسنة والهرسك.

1999 – مقاطعة ماكاو تعود إلى السيادة الصينية، وذلك بعد استعمار برتغالي دام 99 سنة.

2014 – نادي ريال مدريد الإسباني يفوز ببطولة كأس العالم لأندية كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عقب تغلبه على نادي سان لورنزو الأرجنتيني بهدفين مقابل لا شيء في البطولة التي أقيمت بالمغرب.

من مواليد هذا اليوم:

1929 – سليم الحص.. رئيس وزراء لبنان الأسبق.

من وفيات هذا اليوم:

1968 – جون ستاينبيك.. كاتب وروائي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1962.

1973 – لويس كاريرو بلانكو.. رئيس وزراء إسباني.

أعياد ومناسبات:

اليوم الوطني في ماكاو.