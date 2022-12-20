دفاعتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق

دمشق-سانا

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطاً في محيط دمشق، وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه “حوالي الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة فجراً نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها”.

وأضاف المصدر: إن العدوان “أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح و بعض الخسائر المادية”.

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