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عــاجــل مراسل سانا: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء محيط دمشق

مراسل سانا: سماع دوي انفجارات في محيط دمشق وجار التحقق من طبيعتها

2022-12-20

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مراسل سانا: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء محيط دمشق

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