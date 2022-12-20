مراسل سانا: سماع دوي انفجارات في محيط دمشق وجار التحقق من طبيعتها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي محور مباحثات غرفة صناعة دمشق وسفير بيلاروس
2022-12-19
وزير الموارد المائية يبحث مع وزير الزراعة السوداني تجارب البلدين في مجال المياه واستصلاح الأراضي
2022-12-19
المهندس عرنوس يبحث مع وزير الزراعة السوداني تعزيز التعاون في المجال الزراعي وزيادة التبادل التجاري
2022-12-19
مسؤولان روسيان: الاحتلالان الأمريكي والتركي للأراضي السورية جريمة وفق قواعد القانون الدولي
2022-12-19
التركيز على التراث المادي وإحيائه في اجتماع اللجنة الوطنية لليونيسكو
2022-12-19
وزير الزراعة يبحث مع نظيره السوداني مجالات التعاون والاتفاقيات الموقعة وتبادل المنتجات
2022-12-19
المقداد ووزير الزراعة والغابات السوداني: التعاون وتبادل الخبرات الزراعية وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة
2022-12-19
محليات
السورية للتجارة تطرح طبق البيض بـ 14 ألفا في صالاتها
2022-12-19
إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة جاورجيوس بإزرع
2022-12-19
الاحتفال بإضاءة شجرة السلام والقرية الميلادية بحلب
2022-12-19
احتفالية بعنوان “نجمة الميلاد ” في صالة ماركبرئيل بالقامشلي بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة
2022-12-19
السفارة الكوبية بدمشق تحتفل بالذكرى الـ 65 لانتصار الثورة الكوبية
2022-12-19
إنارة شجرة السلام الثامنة في المزينة بريف حمص الغربي
2022-12-19
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2022-12-19
رياضة
ألكاراز مستمر في صدارة تصنيف لاعبي التنس
2022-12-19
تسيتسيباس يهزم روبليف في نهائي بطولة مبادلة
2022-12-19
بفوزه على المنتخب الفرنسي.. منتخب الأرجنتين يتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم
2022-12-18
منتخب سورية للدراجات بفئة السيدات أولاً في البطولة العربية
2022-12-18
روبليف يهزم ألكاراز ويتأهل لنهائي بطولة مبادلة في الإمارات
2022-12-17
كرواتيا تحرز المركز الثالث بكأس العالم بفوزها على المغرب
2022-12-17
مانشستر سيتي يفوز على جيرونا في مباراة ودية
2022-12-17
اقتصاد
روسيا ترفض تحديد سقف أسعار الغاز
2022-12-19
تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي محور مباحثات غرفة صناعة دمشق وسفير بيلاروس
2022-12-19
انخفاض الدولار مقابل عملات رئيسية
2022-12-19
الوزير سالم: شاشة لعرض الأسعار وإحداث شعبة في سوق الهال لضبط التسعير اليومي
2022-12-19
الذهب يلامس 300 ألف ليرة محلياً
2022-12-19
إكثار البذار: وصول بذار البطاطا المستوردة (سبونتا).. ومستمرون ببيع بذار القمح أيام العطل الرسمية
2022-12-19
عمليات بيع البذار لفلاحي درعا مستمرة خلال العطل الرسمية باستثناء الجمعة
2022-12-19
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المهندس عرنوس يبحث مع وزير الزراعة السوداني تعزيز التعاون في المجال الزراعي وزيادة التبادل التجاري
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