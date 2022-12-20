روسيا ترفض تحديد سقف أسعار الغاز

موسكو-سانا

أعرب المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف عن رفض روسيا محاولات الاتحاد الأوروبي تحديد سقف أسعار الغاز موءكدا أنها سترد بالشكل المناسب على الإجراءات من هذا النوع.

ونقلت روسيا اليوم عن بيسكوف قوله إن هذه الخطوات تمثل انتهاكاً لمعايير السوق، وإن روسيا سترد بالشكل المناسب كما فعلت مع تحديد سقف سعر النفط الروسي حيث لن تبيعه للدول التي ستحدد سعر شرائه.

وكان السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية يورى سينتيورين أكد في وقت سابق اليوم أن مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف سعر الغاز الروسي تتناقض مع قواعد السوق وستؤدى إلى تدهورها.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن التشيك التي تترأس حالياً مجلس الاتحاد الأوروبي اقترحت خفض السقف المحتمل لسعر الغاز الروسي من 275 يورو لكل ميغاواط ساعة إلى 188 يورو لكل ميغاواط ساعة، ومن المتوقع أن يبحث وزراء طاقة بلدان الاتحاد مسألة تحديد سقف لسعر هذا الغاز بينما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لن تصدر أي شيء إلى الخارج إذا كان يتعارض مع مصالحها الوطنية.

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