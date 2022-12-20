إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة جاورجيوس بإزرع

درعا-سانا

أضاءت كنيسة جاورجيوس للروم الأرثوذكس مساء اليوم شجرة الميلاد احتفالاً بقرب قدوم عيد ميلاد المسيح عليه السلام.

وتضمنت الاحتفالية فعاليات غنائية قدمها أطفال مدارس الأحد الأرثوذوكسية ومراسم الكنيسة احتفالاً وابتهاجاً بميلاد يسوع كما أقامت الكنيسة معرضاً ميلادياً لأعمال الأطفال.

الأب إيليا تفنكجي قال: إن ثاني أقدم كنائس العالم تحتفل بقدوم ميلاد رسول المحبة والسلام الذي يرمز للخير والعطاء والتضحية متمنياً أن يعود الخير لسورية وأن تعود كما كانت وأن يزول همها.

ووجه تفنكجي التحية للشهداء وعائلاتهم الذين ضحوا بدمائهم في سبيل أبناء سورية لافتاً إلى أننا لولاهم لما نحن موجودون اليوم.

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