لافروف: عملياتنا العسكرية جاءت لمنع تحويل أوكرانيا إلى دولة معادية

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جاءت نتيجة حتمية لمحاولات الغرب المستمرة منذ سنوات لتحويل أوكرانيا لدولة معادية لروسيا، وإقصاء روسيا عن دورها في الشؤون الدولية.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن لافروف قوله: “إن الطريقة التي يتعامل بها الغربيون ومعهم الفريق الأمريكي بشكل هستيري تؤكد جدوى العملية العسكرية الروسية، وتعزز أهمية عمليتنا العسكرية لإحباط خطط تحويل أوكرانيا إلى تهديد دائم لأمن روسيا”.

وأشار لافروف إلى أن محاولات عزل روسيا عقمية ولن تتحقق وقال: “سننطلق من ذلك في صياغة نهج سياستنا الخارجية معتمدين على الشركاء الذين أثبتوا أنهم يمتلكون القدرة على التفاوض ويلتزمون بكلمتهم”.

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