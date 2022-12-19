وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي يبحثان تعزيز قدرات البلدين الدفاعية

موسكو- سانا

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين في مينسك اليوم سبل تعزيز القدرات الدفاعية والتعاون العسكري بين البلدين.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن مساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التعاون العسكري الدولي فاليري ريفينكو قوله: “بحث وزيرا دفاع البلدين قضايا التعاون العسكري وتعزيز القدرات الدفاعية للبلدين”.

وأضاف: إن لقاء الجانبين جاء في إطار المحادثات الثنائية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك اليوم.

ووصل الرئيس بوتين اليوم إلى مينسك في زيارة عمل بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية ومستقبل اتحاد روسيا وبيلاروس، وسير التكامل في إطار دولة الاتحاد، وجملة من القضايا الملحة على أجندة التعاون الدولي والإقليمي بين البلدين.

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