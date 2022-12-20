مدفيديف: قرار التفاوض مع روسيا ليس بيد كييف

موسكو-سانا

وصف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف تصريحات السياسيين البريطانيين بأن قرار الدخول في مفاوضات مع روسيا يعود لأوكرانيا بأنها تصريحات كاذبة ووقحة.

ونقلت روسيا اليوم عن مدفيديف قوله: “إن هذا يأتي في الوقت الذي يتحدث فيه الأنجلوسكسونيون في كل مكان مناسب وغير مناسب حول إن الأوكرانيين سيقررون بأنفسهم هل سيجرون مفاوضات معنا أم لا وهو بالتالي كذب ونفاق ووقاحة لا حدود لها”.

يذكر أن موسكو أكدت مراراً انفتاحها على المفاوضات مع أوكرانيا لكنها أشارت إلى أن التفاوض مستحيل في ظل الموقف الراهن للسلطات الأوكرانية.

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