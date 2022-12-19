احتفالية بعنوان “نجمة الميلاد ” في صالة ماركبرئيل بالقامشلي بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة

الحسكة-سانا

أقيم مساء اليوم في صالة ماركبرئيل بالقامشلي احتفالية فنية، تحت عنوان “نجمة الميلاد” برعاية نيافة المطران مار موريس عمسيح مطران أبرشية الجزيرة والفرات المجلس الملي للسريان الأرثوذكس.

وتحدث المطران مارموريس عمسيح في كلمة ألقاها بالمناسبة عن معاني السلام التي نشرها المسيح بالعالم مؤكداً أن على الجميع السعي لصنع السلام، وأن مجيء النجم جاء ليخلص قلوبنا من الظلام والكراهية.

وأكد المطران أن أولادنا هم أمل المستقبل نفرح بهم ونعيش معهم ونعلمهم ويجب علينا أن نقيم معهم علاقة صداقة ومحبة لنصنع منهم قامات وقادة في الكنائس، ونسأل الرب أن يبعد المصائب عن سورية الحبيبة.

بدوره بين المسؤول الفني والإداري للجنة الرها جوني تدارس أن الاحتفالية تضمنت إزاحة الستار عن مجسم مغارة بيت لحم ولوحات فنية من أعمال لجنة الرها الفنية قدمها مجموعة أطفال من كورال الرها، وعمل مسرحي بعنوان “قصة ميلاد السيد المسيح”.

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