أمسية ميلادية في ختام مهرجان (رنوا جراس) بحمص القديمة

حمص-سانا

اختتمت اليوم فعاليات مهرجان رنوا جراس الذي تنظمه كنيسة القديس جاورجيوس في حي الحميدية بحمص القديمة للعام الثامن على التوالي، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وتضمنت الفعالية الختامية للمهرجان الذي انطلق في السابع من الشهر الحالي أمسية موسيقية ميلادية بعنوان “هللويا..نجمة بهالليل” بصوت ميسا أبو ديب، وعزف وغناء جماعي لكورال جوقة الكنيسة، احتضنتها صالة الكنيسة الجديدة في شارع كنيسة مار ميخائيل للسريان الأرثوذكس.

وغنت الجوقة بمرافقة أبو ديب فيروزيات (عيد الليل وكنا نزين شجرة صغيرة) ، إضافة لأغاني ماجدة الرومي “دق بوابن وهللويا بضيعة صغيرة وهللويا.. نجمة بهالليل” وترانيم ميلادية للسيدة العذراء، لتختتم الأمسية بأغنية خاصة ألحان وغناء ميسا أبو ديب “ضو من بعيد”.

الأب سلوان صنيج المسؤول عن المهرجان أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن فعاليات المهرجان لهذا العام تنوعت لتناسب جميع الفئات العمرية لتنشر الفرح والسرور في قلوب المشاركين، وتضمنت باقة منوعة من النشاطات التي لاقت مشاركة شعبية واسعة، بدءاً من إضاءة الشجرة والكرنفال الذي جال في شوارع وأزقة حمص القديمة، ليؤكد على عودة الحياة والفرحة.

وأوضح أن من النشاطات أيضاً المعرض الميلادي الذي توج نتاج عمل فريق من السيدات والشباب، والعروض المسرحية الموجهة لعشاق المسرح وللأطفال ذوي الإعاقة، وفعالية (الكرسمس الميلادي)، التي استطاعت أن ترسم البسمة على وجوه الأطفال، وتدخل السرور إلى قلوبهم، لافتاً إلى أن المهرجان يمثل تقليداً سنوياً تشارك فيه فعاليات أهلية وشعبية، ويحمل في جعبته كل عام فعاليات جديدة ومميزة.

رشا المحرز

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