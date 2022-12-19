تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي محور مباحثات غرفة صناعة دمشق وسفير بيلاروس

دمشق-سانا

تركز لقاء أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع سفير جمهورية بيلاروس بدمشق يوري سلوكا والوفد المرافق الذين زاروا الغرفة اليوم على سبل تفعيل دور الغرف في تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين سورية وبيلاروس.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد غزوان المصري أشار إلى أهمية التعاون بين الغرفة بكل اللجان الفرعية التابعة لها مع الجانب البيلاروسي، موضحاً أن الغرفة ستقوم بوضع الأولويات خلال المرحلة المقبلة من خلال التعميم على كل غرف الصناعة السورية لتنسيق لقاءات وزيارات بين الطرفين للتعرف على جميع الفرص المتاحة، ليكون هناك عمل حقيقي على أرض الواقع.

من جهته لفت السفير إلى أن أبواب التعاون مفتوحة أمام كل الأفكار والمقترحات والمشاريع خلال الفترة المقبلة، ولا سيما أن بيلاروس لديها الكثير من المواد الأولية التي تدخل في عديد من الصناعات، ابتداءً بالصناعات الغذائية، وانتهاءً بالآليات الثقيلة، مؤكداً على تفعيل نشاط اتحادات غرف التجارة والصناعة البيلاروسية لتوطيد العلاقات بين الجانبين.

رافق السفير في زيارته للغرفة المستشار التجاري في السفارة أناتولي بوغرينغو، والممثل العام لغرفة تجارة وصناعة بيلاروس في سورية رياض حمد.

وحضر اللقاء نائبا رئيس الغرفة لؤي نحلاوي وطلال قلعه جي، وأمين السر أيمن مولوي والخازن جورج داود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

أحمد سليمان

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