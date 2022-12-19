أنشطة مسرحية هادفة احتفالاً باليوم الوطني للتشجيع على القراءة بطرطوس

طرطوس-سانا

نظمت مديرية الثقافة في محافظة طرطوس بالتعاون مع مركز (نغم وقلم) أنشطة أدبية مسرحية هادفة احتفالاً باليوم الوطني للتشجيع على القراءة، والذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرياتها بالمحافظات بعنوان (كتابي نافذتي بحرف ملون).

وبينت مديرة المركز الثقافي بطرطوس ومركز نغم وقلم منى أسعد في تصريح لـ سانا أن الفعالية تتضمن أنشطة أدبية منوعة تأكيداً على أهمية ودور اللغة العربية، منها عرض مسرحي بعنوان (لن أنسى لغتي) وقراءات لأطفال المنبر الأدبي ضمن مبادرة (حروفي)، مشيرة إلى أن الأنشطة المقدمة اليوم هي من إعداد وتنفيذ مركز نغم وقلم وفريق مهارات الحياة.

مخرج العمل المسرحي حسن نصر أكد أهمية المسرح ودوره في نقل وترسيخ مفهوم اللغة العربية وضرورة المحافظة عليها، لافتاً إلى أن العمل وإن قدم بلغتين إلا أنه إثبات وتأكيد على وجود اللغة العربية وحضورها العميق.

وقدم خضر حمدان من طلاب الصف السابع الحائز على المركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى محافظة طرطوس تجربته التي وصفها بالغنية وساعده في الوصول إليها المطالعة والقراءة الدائمة لمختلف أنواع الكتب، داعياً الأطفال إلى الاهتمام بموضوع القراءة بشكل أفضل لتنمية مهاراتهم وقدراتهم اللغوية والأدبية.

وكان للطالبة في المرحلة الدراسية ذاتها إيلما مهنا التي قدمت فعاليات الاحتفالية قراءة شعرية لنصين بعنوان (على الرصيف- ذكرى الوداع السيئة)، وشاركت الطفلة ماسة علي في الصف الأول من التعليم الأساسي بفقرة (احك لي) عن كتاب بعنوان (عالم بلا بنادق) ورأت أن اختيارها له كرسالة ودعوة للعيش بأمن وسلام.

فاطمة حسين

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