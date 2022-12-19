خبراء روس يبتكرون وسيلة لترميم قرنية العين

موسكو-سانا

ابتكر خبراء معهد كورتشاتوف بالتعاون مع علماء جامعة سيتشينوف الطبية الروسية وشركة ايمتيك تقنية لإنتاج غرسة لترميم قرنية العين التالفة.

وذكرت صحيفة ازفستيا الروسية أن الاختبارات التي أجريت أكدت فعالية وأمن غشاء الكولاجين المبتكر في تجديد أنسجة العين.

وتعود هذه الفكرة إلى خبراء شركة ايمتيك الروسية الذين اقترحوا نهجاً جديداً لتطوير المواد الحيوية باستخدام الكولاجين، وهو بروتين هيكلي يعمل كإطار لجميع الأنسجة.

ويقول يغور أوسيداك المدير الفني للشركة: من أجل رفع متانة المواد الحيوية نستخدم تركيزات عالية من الكولاجين، ما يسمح لنا بإنتاج مواد مستقرة ومتينة مع الحفاظ على مستوى عال من التوافق الحيوي.

وتعتمد هذه الطريقة على تقنية منحت براءة اختراع للحصول على محلول مركز ومعقم وشفاف من الكولاجين المتوافق حيوياً.

بدوره قال تيموفي غريغوريف نائب رئيس قسم الدراسات للشؤون العلمية في معهد كرتشاتوف: إن الغرسة تؤدي وظيفة الإطار المؤقت وبعد مضي بعض الوقت تنمو في خلايا الجسم وتشكل نسيجاً صحيحاً، وبعدها تتحلل دون ترك أي آثار إضافية، أي يمكن التحدث عن التجديد الكامل للجزء التالف من العين.

وحصل فريق البحث على إذن لإجراء تجارب سريرية لهذا الابتكار في إطار تسجيل الجهاز الطبي رسمياً، وفي المستقبل القريب سيتم تقييم فعالية وسلامة الجهاز الطبي الجديد للإنسان.

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