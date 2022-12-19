وزير الموارد المائية يبحث مع وزير الزراعة السوداني تجارب البلدين في مجال المياه واستصلاح الأراضي

دمشق-سانا

بحث وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد مع وزير الزراعة والغابات السوداني الدكتور أبو بكر عمر البشري تجارب البلدين في مجال المياه ومشاريع استصلاح الأراضي.

وعرض الوزير رعد خلال اللقاء العمل الذي تقوم به الوزارة رغم الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

بدوره أشار وزير الزراعة والغابات السوداني إلى أن العمل يجري على مجموعة من المشاريع بالتعاون مع مركز (أكساد)، مشيراً إلى أهمية هذه المشاريع لتنمية القطاع الزراعي في السودان.

حضر الاجتماع مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) الدكتور نصر الدين العبيد، ومن الجانب السوداني وزير الزراعة في إقليم النيل الأزرق، ومدير عام وزارة الإنتاج في ولاية النيل الأبيض، ومدير عام وزارة الإنتاج في ولاية الجزيرة.

مهند سليمان

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