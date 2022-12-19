انخفاض الدولار مقابل عملات رئيسية

واشنطن-سانا

انخفض سعر الدولار الأمريكي اليوم بالتزامن مع ارتفاع الأسهم والعملات عالية المخاطر.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية انخفض بنسبة 0.4 بالمئة إلى 104.410 مبدداً بعض مكاسبه في الأسبوع السابق، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.06260دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.22195 دولار، ومع ذلك ظل كلاهما أدنى من مستوياتهما قبل تحركات البنوك المركزية الأسبوع الماضي.

كما ارتفع الين الياباني 0.4 بالمئة إلى 136.155للدولار.

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