وضع 2150 مركز تحويل كهربائي و28 مركزاً هاتفياً بالخدمة في حلب منذ تحريرها من الإرهاب

حلب-سانا

بعد تحريرها من الإرهاب بفضل تضحيات رجال الجيش العربي السوري في العام 2016، عملت الجهات الحكومية على إعادة تأهيل المنظومات والشبكات والمرافق التي تعرضت للتدمير والتخريب من جراء الإرهاب ووضعها بالخدمة، حيث بلغ عدد المراكز الكهربائية التحويلية الموضوعة بالخدمة 2150 مركزاً والمراكز الهاتفية 28 مركزاً.

مدير الشركة العامة للكهرباء في محافظة حلب المهندس محمد الحاج عمر بين في تصريح لمراسل سانا أنه تم إحصاء 4 آلاف مركز تحويلي تم تدميره في الريف والمدينة، وقد بدأت عمليات إعادة التأهيل والإصلاح منذ التحرير، حيث بلغ عدد المراكز الكهربائية التحويلية التي تمت إعادتها للخدمة 2150 مركزاً تحويلياً حتى اليوم، ويتم العمل على إعادة تأهيل1850 مركزاً تحويلياً لوضعها بالخدمة تباعاً، بالتوازي مع أعمال صيانة شبكات التوتر المنخفض والمتوسط.

وأوضح الحاج عمر أنه تم خلال العام الجاري وضع 280 مركزاً بالخدمة، ويجري العمل حالياً على وضع 150 مركزاً في الريف والمدينة بالخدمة حتى نهاية العام، لافتاً إلى أن خطة العام القادم تتضمن إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية والمراكز التحويلية في الأحياء التي لم يدخلها التيار الكهربائي، واستكمال العمل في أحياء السكري والفردوس والصالحين والصاخور ومساكن هنانو مع استمرار العمل على تغذية المناطق الصناعية في الشيخ نجار والعرقوب والكلاسة والراموسة والقاطرجي.

وفي قطاع الاتصالات، بين مدير فرع اتصالات حلب المهندس محمد أنور رهوان في تصريح مماثل أنه بعد تحرير حلب من الإرهاب عمل فرع السورية للاتصالات على إعادة تأهيل وصيانة عدد من المراكز الهاتفية، ووضعها بالخدمة في المدينة، ومنها الأنصاري وخان الوزير وسناء محيدلي، وفيما يتعلق بالريف تمت إعادة تأهيل الشبكات و8 مراكز هاتفية لمحور الريف الشرقي، حيث تضرر أكثر من90 مركزاً هاتفياً.

وأشار رهوان إلى أن هناك 28 مركزاً هاتفياً تقدم الخدمة للمواطنين، منها 11 مركزاً في المدينة و17 مركزاً في الريف، حيث بلغ عدد المشتركين 291 ألف مشترك للهاتف الثابت، و171 ألف مشترك لبوابات الإنترنت، ومن المتوقع خلال العام القادم وضع مركز هاتف جسر الحج في المدينة بالخدمة، وكذلك مركز هاتف بلدة عبطين بريف المحافظة.

ولفت رهوان إلى أن العمل جار لوضع أحدث تقنيات الاتصال بخدمة المواطنين، ومنها تنفيذ مشاريع “الفايبر نت” المنزلي بسرعات عالية من “8 حتى 100” ميغا لتأمين خدمات الإنترنت، حيث يتم تنفيذ مشروع “الفايبر نت” في حي الموغامبو، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 85 بالمئة وبتكلفة تقديرية بلغت 150 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الجاري إعادة وضع الكابل الضوئي المحوري الذي يربط محافظتي حلب وحماة بالخدمة بشكل تجريبي، ليكون رديفاً للكابل الضوئي الذي يربط حلب بحماة عبر محور خناصر أثريا.

مدير تنفيذ مشروع “الفايبر نت” للاتصالات المهندس سمير غفير أوضح أن مشروع تمديد وتركيب خط الفايبر المنزلي للاتصالات في حي الموكامبو هو المشروع الرابع الذي يتم تنفيذه في مدينة حلب، ويتم حالياً إعداد الدراسات اللازمة لاستكمال إيصال هذه الخدمة إلى المناطق التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى.

قصي رزوق

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