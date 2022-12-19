رئيس منظمة معاهدة الأمن الجماعي: لدينا من القدرات ما يكفي لدرء أي تهديد

موسكو-سانا

أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس أن المنظمة لا تخطط لزيادة عدد قوات حفظ السلام التابعة لها، ولكنها مستعدة لنشر مجموعة كبيرة منها بسرعة إذا لزم الأمر.

ونقلت وكالة تاس عن زاس قوله في مؤتمر صحفي اليوم حول نتائج أنشطة المنظمة في عام: 2022 لا توجد خطط لتوسيع قوات حفظ السلام، ونعتقد أن النواة التي تم تشكيلها والتي تضم نحو 3800 فرد تكفي، وفي الوقت نفسه ندرك جيداً أنه إذا اقتضت الضرورة يمكننا نشر مجموعة كبيرة من هذه القوات ولدينا كل ما يلزم لذلك.

وأوضح زاس أن دول معاهدة الأمن الجماعي التي تضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان لا تخطط لزيادة عدد قواتها، مشيراً إلى أن القدرات الحالية للمنظمة كفيلة بدرء أي تهديدات.

ولفت زاس إلى أن موضوع نشاط المختبرات البيولوجية يثير القلق لدى بعض أعضاء المنظمة، وخاصة بعد جائحة فيروس كورونا.

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