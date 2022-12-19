ورشة عمل حول دور النقابات والجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي بتنفيذ التزامات قمة نيروبي للسكان والتنمية

دمشق-سانا

تحت عنوان “دور النقابات والجمعيات الأهلية والمهنية العاملة في المجال الصحي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وارتباطها بأهداف التنمية السكانية”، أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل تشاورية، وذلك في فندق داماروز بدمشق.

وتهدف الورشة التي شارك فيها ممثلون من المنظمات غير الحكومية والمراكز الصحية الخاصة إلى تحديد مهام المنظمات والجمعيات العاملة في المجال الصحي بدمشق وريفها بتنفيذ التزامات قمة نيروبي للسكان والتنمية عام 2019.

وتركزت محاور الورشة حول التعريف بسياق المؤتمرات الدولية للسكان وصولاً إلى قمة نيروبي والتزامات سورية بها، ودور الهيئة السورية لشؤون الأسرة السكان وآليات العمل في مجال مناهضة العنف، وبرامج منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي بينت في تصريح للصحفيين أن الورشة هدفها تحديد مهام المنظمات والجمعيات العاملة في مجال التنمية المستدامة لمعرفة إنجازاتها، ولتكون رديفاً للعمل الحكومي، ووضع الإحصائيات اللازمة، ومعرفة نتائج عملها في هذا المجال، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على ملف متكامل يهدف إلى حماية الأسرة، ويرتبط بالتزامات مؤتمر نيروبي.

وقالت السباعي: إن العمل يتم بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية على عدد من المشاريع، والأنشطة في مجال الحماية من العنف، ومن هذه الجهات وحدة حماية الأسرة لحماية النساء والأطفال الناجين من العنف عبر تقديم مجموعة من الخدمات الصحية والمشورة القانونية والدعم النفسي والتمكين المهني لهم، لافتة إلى أنه تم إنشاء المرصد الوطني للعنف عبر اعتماد نقاط رصد في عدد من مخافر الشرطة والمشافي والجمعيات الأهلية ضمن محافظة دمشق، بهدف تكوين قاعدة بيانات حول العنف الأسري.

من جهتها مسؤولة المنظمة الصحية في مكتب منظمة الصحة العالمية هيام بشور أوضحت أن المنظمة تعمل على مجموعة من المبادرات المتعلقة بالاستراتيجيات والسياسات الصحية والمرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات.

بينما أشارت الدكتورة حلا زغيبي مسؤولة القسم الصيدلاني بالمنظمة إلى أنه سيجري العمل عبر نشاطات مكثفة خلال العام القادم، وبالتعاون مع عدد من الجهات الفاعلة لتعزيز تحقيق أهداف التنمية السكانية بشكل أكبر.

مدير السكان في الهيئة وضاح الركاد لفت إلى أن الهيئة قامت بالتشبيك مع عدد من الجهات، وترجمة الالتزامات الوطنية في مؤتمر نيروبي إلى خطة وطنية تضمنت مجموعة من التدابير لتنسيق السياسات، والإجراءات المتعلقة بتحقيقها.

يشار إلى أن قمة نيروبي الدولية للسكان والتنمية عقدت عام 2019، وتم التركيز خلالها على تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر المهجرة لأخذ دورهم التشاركي في التنمية.

مهند سليمان

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