افتتاح مركز (حرف ولون) لتنمية مواهب القراءة والمهارات لدى الأطفال في الحسكة

الحسكة-سانا

افتتحت مديرية الثقافة ومديرية ثقافة الطفل بالتعاون مع الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية مركز (حرف ولون) في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة، بهدف تنمية مواهب الأطفال واليافعين.

وبين مدير الثقافة عبد الرحمن السيد في تصريح لمراسل سانا أنه ضمن خطة عمل المديرية لرعاية وتنمية مواهب الأطفال تم افتتاح المركز عبر تجهيز قاعة متعددة الأغراض ضمن المركز الثقافي وتزويدها بالمستلزمات اللازمة لرعاية الأطفال وتنمية مهارات القراءة، وبكتب تناسب مختلف الأعمار وشاشة عرض لقراءة الكتب الإلكترونية، إضافة إلى تدريب الأطفال على مهارات الموسيقا والشطرنج وإقامة فعاليات لمسرح خيال الظل والحكواتي.

المسؤولة عن المركز نوره أحمد أوضحت أن المركز يقدم خدماته التعليمية والترفيهية لجميع الأطفال كخدمة المطالعة عبر الكتاب الورقي والإلكتروني الذي يتوفر لمختلف أعمار الأطفال والمستويات، إضافة إلى تنفيذ نشاطات للألعاب التفاعلية وورشات الرسم والموسيقا وتعليم الشطرنج.

الطفلة تسنيم خلف التي تستفيد من الخدمات التي يقدمها المركز أكدت أنه يوفر لها ولأصدقائها مجموعات قصصية جميلة وذات رسوم معبرة، وفيها جانب للمطالعة ومناقشة ما تمت قراءته، وكل ذلك يهدف إلى التشجيع على القراءة والحوار.

الطفلة عبير المحمد لفتت إلى عرض قصص جميلة ضمن فقرة الحكواتي تشجع على مكارم الأخلاق بأسلوب مشوق وممتع ويحقق الفائدة والمتعة، وفي الوقت ذاته يشجع الاطفال على توسيع معارفهم.

نزار حسن

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