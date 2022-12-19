بوتين يصدق على اتفاقيتين مع الإمارات والهند للتعاون بمجال الفضاء

موسكو-سانا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يصدق على اتفاقية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

وتم توقيع الاتفاقية في دبي في الـ 26 من تشرين الأول 2021 وهي تسمح بتنفيذ مشاريع مشتركة، بما في ذلك تركيب محطات غلوناس في أراضي الإمارات.

وستقوم هيئة الفضاء الروسية روس كوسموس ووكالة الإمارات الفضائية بتمويل النفقات المترتبة على تنفيذ الاتفاقية، وفي الوقت نفسه سيتم تنفيذ النشاط الفضائي المشترك، كذلك على أساس تجاري ما سيسمح بجذب أموال إضافية من خارج الميزانية إلى صناعة الصواريخ والفضاء الروسية.

ووقع بوتين على قانون آخر يصدق على اتفاقية مع الهند بشأن تدابير حماية التكنولوجيا المتعلقة بالتعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وإنشاء وتشغيل مركبات الإطلاق والبنية التحتية الفضائية الأرضية.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في الـ1 من كانون الأول 2021.

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