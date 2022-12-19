لقاء شعري ومحاضرة حول فصيح العامة في احتفالية اللغة العربية بالحسكة

الحسكة-سانا

ضمن فعاليات الاحتفاء بيوم اللغة العربية التي تنظمها مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور الثقافية، أقيم لقاء شعري ومحاضرة حول (فصيح العامة) في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة.

وتركز مضمون اللقاء الشعري على اللغة العربية وجماليتها وروعة بيانها، حيث شارك الشاعر خليل كركوكلي بقصيدة بعنوان (لغة الهدى)، ضمنها معاني الفخر والاعتزاز بلغة العلم والبلاغة والبيان والجمال التي كانت الحامل الأساسي لحضارة امتدت لمشارق الأرض ومغاربها، والدعوة لأبنائها للتمسك بها والتحدث بها كونها عاملا رئيسيا لوجود الأمة.

الشاعر علاء الدين حسن وفي قصيدته (بلاغة وبيان) تطرق إلى جمالية اللغة العربية المتمثلة بالبلاغة والفصاحة والبيان والصور البديعية الجميلة، وروعة المعاني والتراكيب التي تظهر في مختلف فنون الأدب والشعر، وضرورة تصدي أبنائها للمحاولات الشرسة التي تريد النيل منها.

أعقب اللقاء الشعري إقامة محاضرة للدكتور عبد الله الحسين بعنوان (من فصيح العامة) تحدث فيها عن اللغة العربية الفصحى ودخول العامية عليها تاريخياً، ونماذج من المفردات والتراكيب الفصيحة التي يعتقد البعض أنها ألفاظ عامية غير فصيحة.

وتستمر فعاليات الاحتفالية حتى نهاية الأسبوع الحالي، بتقديم محاضرات وندوات حول (العربية بين المستشرقين والمستغربين) و(الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي) و(الكلمة العربية بنية ودلالة)، وذلك في المركز الثقافي بالحسكة.

نزار حسن

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