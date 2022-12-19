الذهب يلامس 300 ألف ليرة محلياً

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 8 آلاف ليرة سورية عن السعر المعلن عنه يوم السبت الماضي، حيث كان سعر الغرام عيار 21 قيراطاً 292 ألف ليرة، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً الذي وصل إلى 1799 دولاراً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم فقد سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 299 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 298500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 256286 ليرة، وشراء 255786 ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية وإغلاق المحل، داعية جميع المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب نشرة الجمعية، ووزعت أرقام هواتف للشكاوى (0112238005-0112230766)، وأن أي شكوى من أي مواطن يتحمل الحرفي المساءلة القانونية بخصوصها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency