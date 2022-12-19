مشروع جريح الوطن: منحة مالية لجرحى قوات الدفاع الشعبي

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن أن صندوق الشهداء والجرحى قرر صرف منحة مالية قيمتها 100 ألف ليرة سورية لمرة واحدة، تشمل جميع جرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي ممن لديهم نسب عجز 40 بالمئة وما فوق من المنضمين إلى مشروع جريح الوطن.

وأوضح المشروع في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن القرار يأتي بناء على المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2022 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة، بمن في ذلك جرحى العمليات الحربية في الجيش والقوات المسلحة.

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد في الـ 15 من الشهر الجاري المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2022، القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة، من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

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