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وضع بئر مياه للشرب بالخدمة ضمن مشروع مياه نفاشة شرق الحسكة

2022-12-19

الحسكة-سانا

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة بئر مياه في مشروع نفاشة بالخدمة، لتكون البئر الثالثة ضمن المشروع التي تعمل على نظام الطاقة البديلة.

وقال مدير عام المياه المهندس محمود عكلة في تصريح لمراسل سانا: إن البئر هي الثالثة ضمن مشروع مياه نفاشة التي تعمل على نظام الطاقة البديلة، حيث يبلغ إنتاجها 20 متراً مكعباً في الساعة.

وأكد عكلة استمرار المديرية باتجاه تشغيل كل آبار المشروع البالغة 9 آبار على نظام الطاقة البديلة، لافتاً إلى أن البئر ستسهم في إرواء التجمعات السكانية المحيطة بمحطة مياه نفاشة، ودعم مياه المناهل لتعبئة الصهاريج، ونقلها إلى مركز المدينة بظل استمرار المحتل التركي بقطع مياه الشرب من محطة علوك.

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