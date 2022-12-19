اشتيه يطالب الأمم المتحدة بنشر مراقبين من طواقمها في فلسطين لتوثيق انتهاكات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الأمم المتحدة بنشر مراقبين من طواقمها المتواجدة بفلسطين في مدن وبلدات الضفة الغربية وعلى الطرقات في ظل تصاعد إرهاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الفلسطينيين.

ونقلت وكالة وفا عن اشتية قوله اليوم: إن الأمم المتحدة تملك أكثر من 1000 موظف و400 مركبة، يمكن تدريبهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين وتوثيقها، للوصول إلى محاكمتهم ومحاسبتهم.

وشدد اشتيه على أن الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن نضاله حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

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