مركز التسوية في محافظة حماة يواصل استقبال المطلوبين

حماة-سانا

واصل مركز التسوية في محطة القطار بمدينة حماة استقبال المطلوبين من أبناء محافظة حماة الراغبين بتسوية أوضاعهم والتي تشمل المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

ولفت مراسل سانا في حماة من مركز التسوية إلى استمرار إقبال المطلوبين من المحافظة والذين أتوا من مناطق بعيدة لتسوية أوضاعهم، حيث بلغ عدد الذين تمت تسوية أوضاعهم أكثر 3500 شخص، بالتوازي مع عودة 150 أسرة إلى قراها المحررة بريف حماة.

وبين المراسل أنه يتم استقبال ثبوتيات المواطنين الخاصة بالتسوية بكل أريحية وسرعة، حيث لا يستغرق الأمر أكثر من بضع دقائق والعودة لحياتهم الطبيعية وتصحيح مسار حياتهم.

وعبر عدد من الذين قدموا لتسوية أوضاعهم لمراسل سانا عن ثقتهم بالدولة التي أعلنت احتضانها جميع أبنائها ممن ضلوا الطريق، والانضمام إلى عمليات التسوية، والمساهمة في تعزيز حالة الأمن والأمان التي ينشدها الأهالي، داعين كل المطلوبين إلى المبادرة وتسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

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