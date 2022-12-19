مصرع ثمانية أشخاص في حادث مروري شرق باكستان

إسلام أباد -سانا

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم جراء اصطدام حافلتي ركاب في منطقة راجانبور الواقعة في إقليم البنجاب شرق باكستان اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا عن مصادر محلية قولها: إن الحادث وقع عندما اصطدمت حافلة متجهة إلى مدينة كراتشي الجنوبية بحافلة أخرى كانت قادمة من الاتجاه المعاكس على طريق إندوس السريع، ما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص وإصابة 23 آخرين بينهم نساء بجروح، مشيرة إلى أن بعض الإصابات حرجة.

وأضافت المصادر: إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الضباب الكثيف في المنطقة حرم سائقي الحافلتين من الرؤية ما أدى إلى حدوث الاصطدام.

وقال متحدث باسم الطريق السريع: إنه تم إغلاق أجزاء من الطريق أمام حركة المرور بسبب الضباب وتحويل حركة المرور إلى طرق سريعة أخرى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency