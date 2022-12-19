عمليات بيع البذار لفلاحي درعا مستمرة خلال العطل الرسمية باستثناء الجمعة

درعا-سانا

أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بدرعا عن استمرار عمليات بيع البذار لصالح الفلاحين والجمعيات الفلاحية، خلال العطل الرسمية باستثناء يوم الجمعة.

وبين مدير الفرع المهندس سامر الزامل في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الفرع يقوم بالتنسيق مع فروع المصارف الزراعية العاملة في المحافظة لتحويل المبالغ المالية وفق الأصول المعتمدة.

وأوضح الزامل أن عمليات بيع البذار للفلاحين المتعاقدين مع الفرع “الحقول الإكثارية” قاربت على الإنتهاء بكمية بلغت 993 طناً من بذار القمح من أصل 1019 طناً و119 طناً من بذار الشعير من أصل 122 طناً، مشيراً إلى أن لدى الفرع خطة لإنتاج 13 ألف طن من بذار القمح و500 طن من بذار الشعير يتم تنفيذها بالتعاون مع الفلاحين المتعاقدين.

وأضاف: إن عمليات بيع البذار لصالح الفلاحين بشكل إفرادي والجمعيات الفلاحية بشكل جماعي مستمرة، وبلغت الكمية المباعة حتى تاريخه 3815 طناً من بذار القمح و181 طناً من بذار الشعير، مبيناً أن لدى الفرع رصيداً مغربلاً ومعقماً من بذار القمح يبلغ 1255 طناً و 13664 طناً من بذار القمح الخام تتم غربلتها و تعقيمها تباعاً.

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