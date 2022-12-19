كوريا الديمقراطية تجري اختباراً ناجحاً لتطوير قمر استطلاع اصطناعي

بيونغ يانغ-سانا

أعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية عن إجراء اختبار حاسم وناجح للمرحلة النهائية لتطوير قمر استطلاع في حقل إطلاق الأقمار الصناعية في سوهاي أمس.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن متحدث باسم الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء قوله: إن الاختبار يهدف إلى تقييم قدرات التصوير للقمر الصناعي ونظام النقل ونظام التحكم الأرضي.

وأضاف المتحدث: إن الاختبار أكد فعالية المؤشرات الفنية الرئيسية، بما في ذلك تقنية تشغيل الكاميرات ومعالجة البيانات وقدرة الإرسال لأجهزة الاتصال في الفضاء ودقة التتبع والتحكم في نظام التحكم الأرضي، مشدداً على أن الاختبار شكل نجاحا مهما في هذا المجال.

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