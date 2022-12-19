إخماد حريق سيارة بمدينة السويداء

السويداء-سانا

أخمد فوج إطفاء السويداء فجر اليوم حريقا ضمن سيارة بمساكن القلعة بمدينة السويداء.

وأوضح قائد فوج إطفاء السويداء فادي الداوود في تصريح لمراسل سانا أنه تم الإبلاغ عن نشوب حريق سيارة في مساكن القلعة نحو الساعة الرابعة فجراً وتوجهت آلية الإطفاء إلى المكان وعند الوصول تبين اشتعال النار في سيارة بالكامل مع وجود آلية أخرى مركونة بجانبها لحقت بها بعض الأضرار.

وأشار الداوود إلى أنه تمت السيطرة على الحريق واقتصرت الأضرار على الماديات.

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