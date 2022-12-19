19 كانون الأول 1983 – سرقة كأس العالم لكرة القدم (كأس جول ريميه) من خزائن الاتحاد البرازيلي

دمشق-سانا

1154 – تتويج هنري الثاني ملكاً على إنكلترا.

1843 – صدور رواية ترنيمة عيد الميلاد لتشارلز ديكنز.

1885 – تسوية نزاع إنكلترا وإسبانيا حول جزر كارولين.

1914 – حسين كامل نجل الخديوي إسماعيل يتولى عرش مصر تحت اسم سلطان، خلفاً لابن أخيه الخديوي عباس حلمي الثاني.

1915 – الألمان يخترعون غاز الفوسجين القاتل لاستخدامه في القذائف المدفعية.

1916 – بدء معركة فردان أثناء الحرب العالمية الأولى، والتي استطاع الفرنسيون فيها وقف التقدم الألماني في بلادهم، وبدؤوا بعدها هجوماً معاكساً حقق نجاحاً كبيراً.

1930 – بدء الثورة في فيتنام ضد الاستعمار الفرنسي بزعامة هو تشي منه.

1941 – أدولف هتلر ينصب نفسه قائداً أعلى للجيوش الألمانية، ويلقب نفسه بالفوهرر.

1944 – صدور أول عدد من صحيفة لوموند الفرنسية.

1946 – اندلاع الحرب الهندوصينية الأولى.

1963 – زنجبار تستقل عن بريطانيا.

1965 – إعادة انتخاب شارل ديغول رئيساً لفرنسا.

1971 – استقالة رئيس باكستان محمد أيوب خان، وذلك بعد هزيمة بلاده أمام

الهند.

1983 – سرقة كأس العالم لكرة القدم “كأس جول ريميه” من خزائن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في مدينة ريو دي جانيرو.

1984 – المملكة المتحدة توقع اتفاقاً رسمياً تنتقل بمقتضاه هونغ كونغ إلى السيادة الصينية عام 1997.

1989 – ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية يعقدان اتفاقية تعاون.

2010 – ألكسندر لوكاشينكو يفوز بولاية رابعة كرئيس لبيلاروس.

من مواليد هذا اليوم:

1852 – ألبرت ميكلسون عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1907.

1934 – براتيبها باتيل رئيسة الهند الـ 12.

1941 – إي ميونغ باك رئيس كوريا الجنوبية العاشر.

من وفيات هذا اليوم:

1915 – ألويس الزهايمر.. عالم نفس وباثولوجيا عصبية ألماني عرف باكتشافه داء الزهايمر.

1954 – فرانس جنر بنجتسون كاتب وروائي وشاعر ومؤرخ سويدي.

2004 – هيربرت براون عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1979.

أعياد ومناسبات:

يوم التحرير في غوا بالهند.

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