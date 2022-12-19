36 إصابة جراء تعرض طائرة ركاب لاضطرابات جوية قرب هاواي الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب 36 شخصاً على الأقل بجروح جراء تعرض طائرة تابعة لشركة خطوط هاواي الجوية الأمريكية لاضطرابات جوية شديدة أثناء توجهها إلى هونولولو أمس.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خدمات الطوارئ الطبية في هونولولو قولها إن فرق الإنقاذ والطوارئ عالجت نحو 36 شخصاً وقد تطلبت حالة 11 منهم النقل إلى مستشفيات بالمنطقة نظراً لخطورتها، لافتة إلى أن الإصابات تراوحت بين إصابات في الرأس وتمزقات وكدمات وفقدان للوعي.

وقالت شركة الطيران المالكة في بيان عبر تويتر إن الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه330 كان على متنها 278 راكباً و10 من أفراد الطاقم خلال توجهها من فينيكس بولاية أريزونا إلى هونولولو عندما واجهت اضطرابات جوية شديدة وهبطت بأمان في هونولولو أمس.

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