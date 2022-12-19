إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين خلال اعتداء لقوات الاحتلال شمال شرق جنين

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم واعتقل اثنان آخران جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية فقوعة شمال شرق جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق كما قامت باعتقال شابين.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency