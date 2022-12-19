الأمن الإيراني يفكك شبكة تجسس عميلة للموساد الإسرائيلي

طهران-سانا

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك شبكة تجسس عميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني “الموساد”.

وذكرت وكالة إرنا الإيرانية أن عناصر هذه الشبكة كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات تخريب ضد الصناعات الدفاعية الإيرانية عبر تأسيس شركات صورية وتسويق أمني.

وأوضحت الوكالة أن الموساد توجه نحو الشركات المعرفية التي تتعاون مع الصناعات الدفاعية الإيرانية من أجل الحصول على المعلومات وقد كلف لهذه المهمة شخصاً يدعى فرانك وهو سمسار للمعلومات حيث قام باتصالات مع عدد من الشركات الإيرانية والأشخاص العاملين فيها تحت غطاء مدير تسويق أحد الشركات الموفرة للأجهزة.

وكان هذا الضابط في الموساد دعا موظفيه إلى ندوة في ماليزيا وعرفهم على شخص هو أيضاً ضابط بالموساد ولكن له شركة مسجلة في سنغافورة في عام 2017 وكان يجري اتصالات ويبني علاقات مع الشركات الإيرانية الناشطة في مجال ألياف الكاربون وسائر السبائك المعدنية ذات الاستخدام الخاص فيما يقوم مساعدوه في إيران بالمشاركة في المعارض الداخلية ويرصدون الملتقيات العلمية وآخر الاحتياجات العسكرية والدفاعية وفي المرحلة اللاحقة يراجعون مكاتب الشركات للتعرف على المدير التنفيذي ومسؤولي التسويق والأشخاص المؤثرين فيها ثم يتم توجيه الدعوة إليهم للقاءات المباشرة في إطار الندوات والملتقيات للتغطية والتي تقام في تركيا وتايلند وبلغاريا وعمان وجورجيا للحصول على معلوماتهم في نوع من التسويق الأمني.

ومن أساليبهم إجراء اللقاءات في الفنادق الفخمة بدلاً من مكاتب الشركات وتسديد فواتير الضيوف إلا أن وزارة الأمن الإيرانية ومن خلال التغلغل داخل هذه الشبكة رصدت تحركاتها طيلة هذه الفترة وبادرت إلى اعتقال العملاء المحليين الذين كانوا بصدد توجيه ضربات للأماكن العسكرية الحساسة وذلك لدى وصولهم إلى إيران.

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