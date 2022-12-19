رئيسي لوزير خارجية نيكاراغوا: مؤامرات جبهة الاستكبار ستحبط بتعاون الدول المستقلة

طهران-سانا

أدان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي استغلال الولايات المتحدة والدول الأوروبية للآليات الدولية وقضايا حقوق الانسان ضد الدول المستقلة مؤكداً على أن تعزيز التعاون بين الدول المستقلة يشكل أحد السبل الكفيلة بإفشال ضغوط جبهة الاستكبار.

وخلال استقباله اليوم وزير خارجية نيكاراغوا دنيس مونكادا اعتبر رئيسي الطاقات المتوفرة في منطقة أمريكا اللاتينية بما في ذلك نيكاراغوا أرضية مناسبة لتوسيع العلاقات بين هذه الدول وإيران.

ونوه رئيسي بالعلاقات الجيدة بين طهران وماناغوا وتعاون البلدين البناء على الصعيد الدولي والمنظمات الاممية.

من جانبه أشاد وزير خارجية نيكاراغوا بقوة إيران وصمودها امام الضغوط الناجمة عن الحظر الأمريكي مؤكداً أهمية تنظيم وتنفيذ وثيقة للتعاون الاقتصادي والتجاري الشامل بين إيران ونيكاراغوا والتسريع في وتيرة الإجراءات لهذا الغرض.

بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه مونكادا استعداد إيران لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى أعلى المستويات مع نيكاراغوا.

وأعرب عبد اللهيان عن ارتياحه لمستوى العلاقات الإيرانية النيكاراغوية مشيراً إلى أن توقيع خطة للتعاون الشامل بين الطرفين خارطة طريق جديدة واستراتيجية بهدف توسيع أواصر التعاون.

وتم في ختام اللقاء توقيع وثيقة للتعاون الشامل بين البلدين.

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