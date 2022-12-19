الأركان البيلاروسية: المزاعم حول استعدادنا لعمل عسكري مضللة وكاذبة

مينسك-سانا

أكدت هيئة الأركان البيلاروسية أن جميع الأنباء التي يجري تداولها حول استعداد الجيش البيلاروسي لعمل عسكري مضللة وكاذبة.

ونقلت وكالة انترفاكس عن الهيئة قولها في بيان اليوم: “إن الإجراءات التي طلبت من المواطنين في سن الخدمة الإلزامية في الجيش لا تقيد تنقلهم ولا تفرض عليهم أي قيود، وتتلخص في ضرورة إخطار شعب التجنيد باختصاصاتهم”.

وأضافت الهيئة: “على المعنيين تسجيل أنفسهم في شعب التجنيد التابعين لها إن غيروا أماكن إقامتهم، وذلك لتزويد القوات المسلحة بمعلومات حول اختصاصات عسكرية محددة هي بحاجة إليها”.

وأكدت الهيئة أن التقارير التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام حول الاستعداد لعمل عسكري هي مجرد أنباء مضللة وكاذبة.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية أعلنت في وقت سابق عن إجراء اختبار الجاهزية القتالية لقوات البلاد بشكل مفاجئ بتوجيه من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

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