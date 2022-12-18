نائب روسي: الأنباء عن منع واشنطن نظام كييف من محاولة اغتيال غيراسيموف يؤكد ضلوعها في الأزمة

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي تشيبا أن الأنباء عن منع واشنطن لنظام كييف من محاولة اغتيال رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف يؤكد ضلوعها التام بالنزاع في أوكرانيا.

ونقلت قناة آر تي الروسية عن تشيبا قوله اليوم: “هذا يؤكد مرة أخرى حقائق التخطيط المسبق وقيادة الولايات المتحدة لجميع تحركات أوكرانيا” مضيفاً: “إن كل هذا يتم بشكل حصري بمشاركة الولايات المتحدة ويجري بعد ذلك تنفيذه بأياد أوكرانية”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن قوات كييف حاولت اغتيال غيراسيموف خلال جولة له تفقد فيها القوات الروسية على الجبهة زاعمة أن واشنطن منعت هذه المحاولة تفادياً لتصعيد قد يكون كبيراً مع روسيا.

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