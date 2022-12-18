نائب روسي: إرسال واشنطن مستشارين عسكريين إلى أوكرانيا تحد صريح لنا

موسكو-سانا

أكدت عضو مجلس الاتحاد الروسي عن جمهورية القرم أولغا كوفيتيدي أن إرسال الولايات المتحدة الأمريكية مستشارين عسكريين إلى أوكرانيا يمثل تحدياً صريحاً لروسيا التي سترد على ذلك.

ونقلت قناة آر تي الروسية عن كوفيتيدي قولها: “يجب أن تفهم واشنطن أننا في روسيا نراقب كل خطوة تقوم بها عن كثب، وإذا قرر البنتاغون إرسال مستشارين عسكريين إلى أوكرانيا فقد تعتبر موسكو هذا تحدياً صريحاً لروسيا التي ستحتفظ بحق الرد غير المحبب بالنسبة لواشنطن”.

وأشارت كوفيتيدي إلى أن تسليح أوكرانيا أمر مكلف بالنسبة لأعضاء الناتو، حيث يستنفدون مخازن أسلحتهم بشكل ممنهج من أنظمة الدفاع الجوي والدبابات وقذائف المدفعية.

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