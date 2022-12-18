بوتين: ما تشهده روسيا والعالم من تحولات ستقودهما نحو الأفضل

موسكو-سانا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته التامة بأن ما تشهده روسيا والعالم من تحولات تقودهما نحو الأفضل، وأن روسيا بمواقفها ستجعل العالم أكثر عدلاً وشعوبه سواسية.

وفي رسالة عبر الفيديو اليوم إلى المشاركين في المؤتمر الأول لحركة الأطفال والشباب الروسية قال بوتين: “ربما أنتم شهود على التحولات الكبرى التي تشهدها روسيا والعالم بأسره الآن، وأنا على يقين تام بأن هذه التحولات تسير نحو الأفضل، وآمل أن نتمكن بقضايانا ومواقفنا وحزمنا وشفافية نوايانا وخططنا ومبادئنا من جعل العالم أكثر عدلاً”.

وتابع بوتين: “نريد عالماً تكون فيه جميع الشعوب سواسية بحق، ويحظى فيه الجميع بحق احترامهم واحتفاظهم بقيمهم وتحدثهم بلغاتهم وتقديسهم ذكرى أسلافهم، وتتاح فيه الفرصة المتكافئة للجميع، لتحقيق ذاتهم بغض النظر عن الظروف التي نشؤوا فيها أو الأسرة التي تحدروا منها”.

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