بانغي تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف رئيس مركز البيت الروسي

بانغي-سانا

دانت جمهورية إفريقيا الوسطى بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف رئيس مركز البيت الروسي في بانغي دميتري سيتي، وأعلنت فتح تحقيق قضائي على الفور في هذه الجريمة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزير المسؤول عن الأمانة العامة للحكومة والعلاقات مع المؤسسات ماكسيم بالالو قوله: “إن هناك حملة واسعة لزعزعة استقرار البلاد من قبل أعداء شعب إفريقيا الوسطى الذين كانت آخر مناوراتهم تفجير طرد مفخخ استهدف رئيس مركز البيت الروسي في الـ 16 من كانون الأول”.

وكان السفير الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى أعلن أن حالة سيتي كانت خطرة يوم أمس وهو يواصل تلقي العناية الطبية الملائمة.

وكانت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة سحبت جنودها من البلاد وغادر آخر هؤلاء العاصمة بانغي يوم الخميس الماضي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency