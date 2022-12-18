إصابة فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم شمال الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، واعتدت على المشاركين في تشييع طفل فلسطيني بإطلاق قنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل اثنان خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهم في وقت سابق اليوم شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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