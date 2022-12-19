بلومبيرغ: خسائر أوروبا جراء تخليها عن الغاز الروسي بلغت تريليون دولار

واشنطن-سانا

أعلنت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن كلفة تخلي أوروبا عن الغاز الروسي في إطار عقوباتها ضد روسيا بلغت تريليون دولار محذرة من تعرض أوروبا لهبوط اقتصادي حاد.

وقالت الوكالة: إن هذه الكلفة سببها ارتفاع أسعار الكهرباء للشركات والمستهلكين الأوروبيين/ مشيرة إلى أن الوضع المتوتر حول توريد الغاز المسال إلى أوروبا سيستمر على الأقل حتى عام 2026.

وتوقعت الوكالة أن هذا ليس سوى بداية لأكبر أزمة طاقة في العقود الأخيرة حيث أنه بعد فصل الشتاء ستكون مخازن الغاز فارغة وفي ظروف الحد الأدنى من إمدادات الغاز الروسي سيكون من الصعب ملؤها.

بدورهم اعتبر محللو بلومبيرغ أنه إذا ارتفعت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى 210 يورو لكل ميغاواط في الساعة فإن أوروبا ستواجه هبوطا اقتصاديا حادا بدلا من الركود.