بعد إخماد حريق فيه… معمل تعبئة الغاز باللاذقية يتابع الإنتاج مباشرة

اللاذقية-سانا

يواصل معمل تعبئة أسطوانات الغاز باللاذقية التابع لفرع الشركة العامة لتخزين وتوزيع المواد البترولية “سادكوب” العمل رغم الحريق الذي اندلع أمس في منصة تفريغ التواليف، حيث بلغت كميات إنتاجه اليوم حوالي 7000 أسطوانة غاز بين منزلي وصناعي.

كاميرا سانا تابعت عمليات الإنتاج في المعمل مع رصد مكان الحريق, حيث أشار رئيس قسم الغاز المهندس نبراس حسن في تصريح لمراسل سانا إلى استمرار القسم بالعمل والإنتاج منذ صباح اليوم التالي للحريق رغم أنه يوم عطلة وذلك لتلبية الطلب على المادة، مشيراً إلى أن معدل إنتاج المعمل اليومي خلال الفترة الحالية يصل إلى حوالي 8000 أسطوانة بين منزلي وصناعي.

وبين حسن أن الحريق وقع أمس جراء ماس كهربائي عند منصة تفريغ أسطوانات الغاز التالفة من المادة، قبل أن ترسل إلى ورشات الصيانة لفحصها، مشيراً إلى أن الأضرار اقتصرت على المحرك والكابلات والأنبوب الخارج من المنصة، في حين عملت فرق الإطفاء على تبريد المنصة أثناء اشتعال الغاز الخارج منها لمنع حدوث انفجار.

وأوضح حسن أن المنصة التي تتسع لكمية غاز تعادل نحو 150-170 أسطوانة، لم تكن ممتلئة بشكل كامل عند حدوث الحريق وكانت الكميات التي تحتويها من الغاز بسيطة جداً جراء عملية الجرد اليومي، مؤكداً أن المنصة التي حدث بها الحريق معزولة بشكل تام عن خزانات قسم تعبئة الغاز الرئيسية.

وبين أن الموقع يستقبل أسطوانات الغاز المرتجعة من المعتمدين أو المواطنين نتيجة تلفها وعدم صلاحيتها للاستخدام، حيث يتم تفريغها من المادة بواسطة منصة التفريغ حتى لا تضيع كمية الغاز فيها، ثم تنقل إلى ورشات الصيانة لتنظيفها وفحص الضغط فيها وصيانتها لإعادة تعبئتها من جديد، بعد التأكد من صلاحيتها للعمل وعدم وجود أي عامل خطورة على استخدامها.

بسام إبراهيم

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