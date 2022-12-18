بجهد مشترك.. إعادة تأهيل مدرسة المحطة التابعة لمدارس الغسانية بحمص

حمص-سانا

بجهد مشترك بين الطلبة والأهالي وكادر المدرسة أعيد تأهيل مدرسة “المحطة” بمدينة حمص، والتي تأسست عام 1980، وتتبع لمدارس الغسانية.

مطران حمص وتوابعها للروم الأرثوذكس جاورجيوس أبو زخم، أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى تزامن الإعلان عن إعادة تأهيل المدرسة مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، حيث تجمع طلاب مدارس الغسانية فيها ضمن حفل، وأضاؤوا شجرة الميلاد ليظهروا مواهبهم الفنية المتميزة، في رسالة تؤكد أن الشعب السوري يستحق الحياة، وهو شعب مبدع وخلاق، وبدأ يتعافى من تبعات الحرب بهمة تضحيات جيشنا الباسل.

وذكر المطران أبو زخم أن مدارس الغسانية التي يبلغ عمرها حوالي 140 عاماً بقيت رغم جميع الصعوبات والعثرات انطلاقاً من تمسكها برسالتنا وحضارتنا الممتدة لآلاف السنين.

بدوره مدير مدارس الغسانية مرهف شهلا أشار إلى الدور الوطني والتعليمي لمدارس الغسانية خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية وعدم توقفها واستمرارها باستقبال الطلاب، مؤكداً أن عيد الميلاد المجيد هو ميلاد الفرح والسلام والأمل بمستقبل أفضل قادم مهما كانت المصاعب وأن سورية ستعود أفضل وأقوى بهمة جيشنا والشعب السوري الصامد الذي قدم جميع التضحيات، وبقي صامداً متمسكاً بوطنه.

هنادي ديوب

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