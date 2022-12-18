بمشاركة 100 سيدة… افتتاح معرض مبدعات للصناعات اليدوية بحلب

حلب-سانا

بمشاركة 100 سيدة افتتحت اليوم فعاليات معرض مبدعات للصناعات اليدوية الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فندق شهبا حلب.

ويتضمن المعرض منتجات يدوية من المشغولات الصوفية ومطرزات الأيتامين والكروشيه والألبسة وإكسسوارات الزينة والمجوهرات التقليدية والأعمال الخشبية والرسم على الفخار والزجاج.

وبين مدير مشروع مبدعات محمد قصاب في تصريح لمراسل سانا أن المشروع استهدف السيدات الموهوبات بالحرف اليدوية بحلب، ومنها الخياطة وتطريز الأيتامين والصوف والمخرز وإكسسوارات الزينة لتحسين سبل العيش لهن من خلال العمل على تحسين جودة منتجاتهن وتقديم المواد الأولية لهن والمنح وتزويدهن بالخبرات الفنية والتدريب طيلة مدة تنفيذ المشروع وصولاً لمرحلة التسويق بإقامة المعارض.

وأشارت عبير عمار مساعد مشروع مبدعات إلى أن المعرض الذي يستمر يومين يهدف إلى تمكين السيدات المشاركات اقتصادياً، حيث يصنعن منتجاتهن في المنازل لتسويقها لاحقاً عبر منافذ للبيع والمعارض، وذلك لمساعدتهن اقتصادياً وتعزيز التنمية المستدامة بخلق فرص العمل للسيدات.

كاميرا سانا رصدت آراء عدد من السيدات المشاركات حيث تحدثت رغد كيالي عن مشاركتها بالمعرض من خلال الرسم على الأواني الفخارية والخشب والزخرفة بعد أن خضعت لدورات تدريبية لمدة عامين واليوم تسوق منتجاتها عبر المعرض، فيما تقدم ختام يوسف منتجاتها من الألبسة التي عملت على تفصيلها وخياطتها في المنزل بأسعار مخفضة، منوهة بالخبرات التي اكتسبتها من خلال الدورات التي اتبعتها لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجهة التسويق وأنواع الأقمشة.

كما تحدثت حياة قلبقجي عن مشاركتها بمنتجات الأشغال اليدوية من الكروشيه والصوف والأيتامين من حقائب وشالات وألبسة مستفيدة من منحة مشروع مبدعات في شراء المواد الأولية اللازمة لعملها، فيما أوضحت تمار تانكيان أنها جسدت مواهبها في صناعة إكسسوارات الزينة والمجوهرات التقليدية باتباعها للدورات التدريبية لصناعة هذه المنتجات وتقديمها بأسعار مناسبة للمتسوقين.

وأوضحت غدير الزنابيلي أنها تعمل بالفسيفساء والموزاييك واشتركت بالمعرض وحققت الاستفادة من خلال التسهيلات الممنوحة لعرض منتجاتها وتعريف الزوار بها وشرائها.

قصي رزوق

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