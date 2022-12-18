الجيش الروسي يسيطر على قرية ياكوفليفكا قرب دونيتسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ودمرت خلال الساعات الـ 24 الماضية العديد من المنشآت والمواقع العسكرية الأوكرانية، كما أسقطت طائرة دون طيار.

وعلى محور جمهورية دونيتسك أفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن وحدات الجيش الروسي واصلت عملياتها الهجومية، وسيطرت على قرية ياكوفليفكا الواقعة في أراضي الجمهورية، وأن حصيلة قتلى العدو الأوكراني على هذا المحور تجاوزت 40 جندياً خلال يوم، و60 فرداً بين قتيل وجريح على محور كراسني ليمان، إضافة إلى 50 جندياً بين قتيل وجريح على محور جنوب دونيتسك، كما تم تدمير رادار أمريكي الصنع، وإسقاط طائرة دون طيار واعتراض 9 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس.

وعلى محور كوبيانسك شمال لوغانسك أشار التقرير إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 25 قتيلاً.

ووفقاً للتقرير تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس تدمير 344 طائرة و184 مروحية و2676 طائرة دون طيار و398 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و7149 دبابة ومدرعة أخرى و931 راجمة صواريخ و3691 قطعة من المدفعية لبميدانية ومدافع الهاون و7650 مركبة عسكرية خاصة تابعة للقوات الأوكرانية.

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