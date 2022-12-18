قوات الأمن الإيرانية تصادر كميات من الأسلحة والذخيرة وتفكك عصابة لتهريبها

طهران-سانا

أعلنت الشرطة الإيرانية ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة مثيري الشغب، بينها صواريخ تحمل على الكتف

وقال قائد شرطة العاصمة طهران سردار حسين رحيمي في تصريح اليوم: تم خلال الـ 72 ساعة الماضية ضبط 55 قطعة سلاح حربي وصيد، من بينها صواريخ تطلق على الكتف كانت بحوزة مثيري الشغب.

بدوره أعلن قائد حرس الحدود في محافظة خوزستان العميد لطف علي باكباز القضاء على عصابة تهريب ذخيرة حربية في مدينة آبادان، وذلك في إطار مكافحة تهريب الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في أعمال الشغب التي شهدتها إيران مؤخراً، وقال باكباز في تصريح اليوم: إن رجال حرس الحدود في سلاح البحر بمدينة آبادان فككوا هذه الشبكة أمس في إطار مكافحة تهريب الأسلحة بعد اطلاعهم على محاولة المهربين نقل شحنة كبيرة من المعدات الحربية عبر مياه نهر أروند،وبدؤوا عملياتهم ضد الشبكة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency