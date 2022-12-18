أصالتنا تتجدد.. فعالية ثقافية بخيمة تراثية في تدمر

حمص-سانا

نظمت جمعية بابل التنموية المجتمعية الخيرية مبادرة ثقافية بعنوان “اصالتنا تتجدد”، وذلك ضمن خيمة ذات تراث بدوي في منطقة تدمر.

وتحتوي الخيمة الثقافية العصرية وفق وصف القائمين عليها أعمالاً فنية تعكس الفنون الحديثة والحضارية سواء بأعمال الرسم والتلوين أو اللوحات التشكيلية، كما ضمت ورشة عمل لأطفال الجمعية ولليافعين لتقديم أعمال تعكس رؤيتهم وفكرهم التراثي والفني والجمالي.

وذكر المنسق في مشروع توسيع خدمات حماية الطفل وتنمية الشباب بلال سلامة في تصريح لمراسل سانا أن المبادرة تهدف إلى إحياء الفن التراثي التدمري، وشارك فيها مجموعة من الأطفال واليافعين المتدربين ضمن الجمعية، حيث تضمنت ورشات عمل للفن التشكيلي والحرف اليدوية المختلفة كأعمال التطريز على نول الخشب وصنع أشكال مختلفة من سعف النخيل وشك الخرز وتشكيل لوحات فسيفسائية.

كما تضمنت الفعالية تقديم رقصات شعبية تراثية باللباس التدمري مترافقة مع مقطوعات عزف على آلة الربابة.

عدنان الخطيب

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