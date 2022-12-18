ماتفيينكو: روسيا لم ولن تستخدم ملف الغذاء كأداة سياسية

موسكو-سانا

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن روسيا لم تستخدم قط موضوع أزمة الغذاء العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية كأداة للضغوط السياسية، ولن تفعل ذلك.

وقالت ماتفيينكو في تصريح اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي “يحاول الغرب بسياسته المسعورة عديمة الضمير إلقاء اللوم على روسيا في أزمة الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن هذه السياسة لم تعد تعمل والجميع يدرك بالفعل أن هذه أداة سياسية في يد الغرب ونحن لم ولن نستخدمها أبداً”.

وأكدت أن روسيا تتصرف دائما بضمير حي في الساحة الدولية، مشددة على ضرورة منع الغرب من استخدام محصول الحبوب الروسي بطرق ملتوية للضغط على دول أخرى وتوجيهها ضد روسيا.

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