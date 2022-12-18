إدارة مشفى التوليد الجامعي بدمشق: العمليات الباردة لم تتوقف

دمشق-سانا

أكدت إدارة مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق أنه لم يُتخذ قرار بوقف العمليات الباردة في المشفى مشيرة إلى أن عمليات الولادة الطبيعية أو القيصرية تسير بشكل طبيعي مع وجود الكادر المناوب في أيام العطل لتقديم جميع الخدمات العلاجية والإسعافية للمرضى.

وأوضحت إدارة المشفى في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أن المشفى يجري وسطياً من 25 عملية إلى 30 عملية ولادة طبيعية وقيصرية بشكل يومي إضافة إلى استقبال عدد من الحالات الواردة من بعض المشافي.

ولفتت الإدارة إلى أن المشفى لم يتوقف عن العمليات الباردة وأنه يحتوي على كمية جيدة من المحروقات ويتم العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لتزويدها بالكميات التي تحتاجها لمنع حدوث أي توقف في أعمال المشفى.

وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام ذكرت مؤخراً أن العمليات الباردة توقفت حالياً في المشفى جراء نقص المحروقات.

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